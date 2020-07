Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Rome plaide pour de nouvelles restrictions des arrivées dans l'UE Reuters • 08/07/2020 à 15:22









ROME, 8 juillet (Reuters) - Le ministre italien de la Santé a souhaité mercredi l'instauration de nouvelles mesures de précaution européennes pour les voyageurs en provenance de pays non-membres de l'Union, dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus. "Je jugerais adéquat de définir ensemble de nouvelles mesures de précaution rigoureuses pour les arrivées en provenance de zones hors-Schengen et hors-UE", écrit Roberto Speranza dans une lettre adressée à la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides, et au ministre allemand de la Santé, Jens Spahn. Le gouvernement italien a décidé de suspendre tous les vols en provenance du Bangladesh pendant une semaine après l'arrivée à Rome lundi d'un "nombre important" de passagers atteints du COVID-19. (Giselda Vagnoni, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Claude Chendjou)

