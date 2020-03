Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Reprise de la production de la JV de PSA et Dongfeng à Wuhan Reuters • 25/03/2020 à 17:17









CORONAVIRUS: REPRISE DE LA PRODUCTION DE LA JV DE PSA ET DONGFENG À WUHAN PEKIN (Reuters) - La coentreprise de PSA et Dongfeng a redémarré sa production sur son site de Wuhan, épicentre de l'épidémie de coronavirus, annonce un communiqué. PSA ambitionnait de rouvrir le site le 3 février, dans la foulée des célébrations du Nouvel an lunaire, mais la rapide propagation du coronavirus l'a incité à repousser à plusieurs reprises la reprise de la production. (Yilei Sun et Norihiko Shirouzu, version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées DONGFENG MOTOR GP-H Tradegate +9.55% PEUGEOT Euronext Paris +2.76%