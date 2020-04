Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/Pologne-Les conservateurs proposent de prolonger le mandat présidentiel Reuters • 16/04/2020 à 00:55









VARSOVIE, 16 avril (Reuters) - Les conservateurs au pouvoir en Pologne ont déposé un projet de loi modifiant la constitution en vue d'étendre la durée du mandat du président Andrzej Duda de deux ans en raison des menaces liées à la pandémie de coronavirus. La proposition prévoit également que l'élection présidentielle prévue pour le 10 mai sera nulle en vertu des nouvelles règles. Selon la constitution polonaise un mandat présidentiel dure cinq ans. Les nouvelles règles porteraient cette durée à sept ans. Le parti conservateur Droit et Justice (PiS) au pouvoir a fait adopter en mars des dispositions favorisant le vote par correspondance. (Joanna Plucinska et Alicja Ptak, version française Camille Raynaud)

