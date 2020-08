Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus de 3.000 nouveaux cas diagnostiqués en France Reuters • 31/08/2020 à 20:09









(Actualisé avec contexte) PARIS, 31 août (Reuters) - Le nombre quotidien de contaminations dues au coronavirus est retombé aux alentours de 3.000 en France, alors qu'il était très nettement supérieur depuis le milieu de la semaine dernière, mais le bilan est souvent moins élevé le lundi, le nombre de tests étant moins élevé le dimanche. L'agence Santé publique France en signale précisément 3.082, soit 2.331 de moins que la veille. Le chiffre le plus élevé depuis la levée du confinement avait été atteint vendredi, avec 7.379 nouveaux cas. La moyenne des sept derniers jours, qui permet d'aplanir les écarts quotidiens, atteint toutefois un nouveau record lundi, pour la quatrième journée consécutive, avec 5.167 nouveaux cas, alors qu'elle était de 272 le 27 mai, deux semaines après la fin du confinement. Le nombre de patients hospitalisés s'élève quant à lui à 4.582, soit 47 de plus que dimanche, tandis que celui des personnes en réanimation passe de 402 à 409. Le nombre de patients hospitalisés pour une infection au Covid-19 est en hausse pour le deuxième jour consécutif après avoir été en baisse pendant près de deux semaines. Vingt-neuf décès supplémentaires ont par ailleurs été recensés, ce qui porte le bilan à 30.635 morts depuis le début de l'épidémie. (Benoît Van Overstraeten et Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Stéphane Brosse)

