Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus de 100.000 personnes déjà vaccinées en Russie, selon les autorités Reuters • 02/12/2020 à 16:53









MOSCOU, 2 décembre (Reuters) - Plus de 100.000 personnes sont déjà vaccinées contre le COVID-19, a déclaré mercredi le ministre russe de la Santé, Mikhail Murashko, alors que Moscou présentait son vaccin Spoutnik V par vidéoconférence lors d'une session de l'ONU. Le président russe Vladimir Poutine a demandé mercredi aux autorités de lancer une campagne de vaccination de masse, sur une base volontaire, la semaine prochaine. Le 11 novembre, la Russie avait déclaré que son vaccin Spoutnik V était efficace à 92% contre le COVID-19, selon les résultats intermédiaires d'essais cliniques. (Polina Nikolskaya, Tom Balmforth, version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.