Coronavirus-Plus de 10.000 cas en Suisse

ZURICH, 26 mars (Reuters) - L'épidémie due au coronavirus a fait 161 morts en Suisse, où 10.714 cas ont été dénombrés, annonce jeudi l'Office fédéral de la santé publique. Le bilan était la veille de 103 décès et 9.765 cas. Daniel Koch, responsable des maladies infectieuses à l'Office fédéral de la santé, a par ailleurs confirmé que des données sur la localisation des téléphones portables avaient été demandées à Swisscom SCMN.S pour vérifier l'efficacité des consignes en vigueur pour enrayer la propagation du coronavirus. "Nous voulions savoir si ces mesures influençaient la mobilité des personnes", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Berne, en réponse aux préoccupations sur le respect de la vie privée. Les données de Swisscom, vieilles de 24 heures, ont fourni a posteriori une image des déplacements des utilisateurs, a-t-il précisé, assurant que l'initiative n'avait rien à voir avec de la surveillance. "Il s'agissait vraiment de voir s'il y avait des tendances dans les déplacements et cela portait uniquement sur les espaces publics", a ajouté Daniel Koch. (John Miller, Michael Shields, Emma Farge et Stephanie Nebehay, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

