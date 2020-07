Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Paris souhaite éviter des fermetures de frontière en Europe Reuters • 29/07/2020 à 08:51









PARIS, 29 juillet (Reuters) - De nouvelles fermetures de frontières dans une Europe confrontée dans plusieurs régions à une recrudescence des contaminations par le nouveau coronavirus sont à éviter "autant que possible", a déclaré mercredi le secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, sur France Inter. "Les mesures les plus dures, les fermetures complètes notamment des frontières sont à éviter autant que possible au sein de l'Europe et de l'espace Schengen", a-t-il dit en évoquant des "mesures de dernier recours". Face à l'accélération des contaminations dans plusieurs provinces espagnoles, la France, comme d'autres pays dont la Belgique et l'Allemagne ont déconseillé à leurs ressortissants les déplacements en Catalogne; la Grande-Bretagne a décidé elle d'imposer une quarantaine de deux semaines à tout voyageur revenant d'Espagne. Ces préconisations ciblées et différenciées ont justement pour objectif, d'après Clément Beaune, d'éviter d'avoir à fermer de nouveau des frontières, comme cela a été le cas au plus fort de la crise sanitaire des derniers mois. (Henri-Pierre André et Myriam Rivet)

