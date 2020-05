Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Paris et Berlin veulent renforcer la souverainté sanitaire de l'UE Reuters • 18/05/2020 à 17:39









PARIS, 18 mai (Reuters) - La France et l'Allemagne ont proposé lundi, dans une déclaration commune, qu'une stratégie de santé européenne commune soit définie afin de renforcer la souveraineté sanitaire des Vingt-Sept et de tirer les leçons des difficultés rencontrées dans la gestion de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. "Notre réponse à la crise actuelle et aux futures crises sanitaires doit s'appuyer sur une nouvelle approche européenne reposant sur la souveraineté sanitaire stratégique", peut-on lire dans la déclaration commune publiée à l'issue d'un échange entre le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel. Paris et Berlin proposent notamment de développer des stocks stratégiques communs de produits pharmaceutiques et médicaux, de mettre en place une "task-force" de l'UE chargée de la santé au sein du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, ainsi que d'augmenter les capacités européennes de recherche et développement dans le domaine des vaccins et des traitements. (Jean-Philippe Lefief, Marine Pennetier et Myriam Rivet, édité par)

