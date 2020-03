Coronavirus : nos conseils sur 50 actions au cœur de la crise

Les ventes d'automobiles se sont effondrées de 92% en Chine durant la première quinzaine de février. (© STR/AFP)

La propagation de l'épidémie peut à la fois produire un choc d'offre et de demande sur l'économie. Nous présentons les risques ainsi que nos conseils boursiers sur les acteurs et secteurs particulièrement concernés : tourisme, luxe, pétrole, industrie, semi-conducteurs, santé, automobile, banques.

C'est maintenant une certitude : le coronavirus va placer la croissance mondiale en quarantaine.

Les dommages viennent à la fois du ralentissement de la Chine, des perturbations dans les chaînes de production et d'approvisionnement, ainsi que de la paralysie de l'activité en Europe et en Amérique du Nord, dont l'ampleur reste incertaine. Nous passons en revue les secteurs qui subiront le plus la crise, de l'hôtellerie au luxe en passant par l'automobile et les matières premières.

À ce stade, la visibilité est faible sur l'étendue des dégâts. Le bureau d'études Alphavalue estime que le virus pourrait amputer de 29% en moyenne la croissance des entreprises cette année.

Mais le pire n'est jamais certain et le scénario d'une reprise en V au second semestre reste possible si l'épidémie parvient à être maîtrisée ou si un vaccin est découvert.

Dans l'immédiat, nous conseillons globalement la prudence sur les actions. Ne cédez pas à la panique et gardez en portefeuille les valeurs de qualité qui ont fait leurs preuves (Air Liquide, LVMH, L'Oréal, Vinci, etc.). Nous sommes à l'achat sur Sanofi et Total, voire ABC Arbitrage, dans une optique plus spéculative.

