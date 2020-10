Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Madrid sur le point de se reconfiner - source Reuters • 02/10/2020 à 14:03









MADRID, 2 octobre (Reuters) - Les autorités de la région de Madrid s'apprêtent à publier dans les prochaines heures un décret avec effet immédiat imposant un confinement partiel de la capitale espagnole et de neuf villes voisines, a appris Reuters vendredi d'une source au sein du gouvernement régional. Par la publication de ce décret, le gouvernement conservateur de la région se pliera à contrecœur aux ordres du gouvernement central dirigé par les socialistes interdisant les trajets non essentiels en provenance et à destination de Madrid afin d'enrayer la forte propagation du coronavirus dans la capitale espagnole. La date d'entrée en vigueur des restrictions à la mobilité n'a jusqu'à présent pas été donnée clairement. La présidente régionale, la conservatrice Isabel Díaz Ayuso, s'est fermement opposée au confinement et va saisir la justice afin de lever les restrictions en raison des inquiétudes sur l'impact qu'un confinement plus large aurait sur l'économie. Avec 859 cases de coronavirus pour 100.000 personnes, selon l'Organisation mondiale de la santé, la région madrilène est désormais le premier foyer de coronavirus en Europe, ce qui a poussé l'exécutif central, soutenu par d'autres régions du pays, à intervenir après une âpre dispute avec les autorités locales. En raison des nouvelles restrictions, 4,8 millions de personnes de la ville de Madrid et de neuf autres villes de la région se verront interdire les déplacements non essentiels. Seuls ceux pour se rendre sur un lieu de travail, à l'école, chez le médecin ou au supermarché seront autorisés. Les bars et les restaurants seront également obliger de fermer à 23 heures. (Belén Carreño, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

