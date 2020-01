Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les USA vont rapatrier leur personnel diplomatique de Wuhan Reuters • 26/01/2020 à 04:51









PEKIN, 26 janvier (Reuters) - Les Etats-Unis ont annoncé samedi soir qu'ils organisaient le rapatriement du personnel de leur consulat général à Wuhan, ville du centre de la Chine où s'est déclaré le mois dernier le coronavirus. Le département d'Etat américain a indiqué qu'il allait affréter mardi à Wuhan un avion à destination de San Francisco pour le personnel consulaire américain. Dans un communiqué transmis par email, il a ajouté qu'un nombre limité de places seront proposées aux ressortissants américains. Priorité sera donnée aux personnes considérées comme les plus menacées par la contraction du virus, a-t-il précisé. Le Wall Street Journal avait rapporté plus tôt qu'une opération d'évacuation américaine avait été approuvée par le ministère chinois des Affaires étrangères et d'autres autorités gouvernementales après plusieurs jours de négociations. Wuhan, foyer de l'épidémie, a été placée en confinement, avec annulation de l'ensemble des vols et des trains en partance ou à destination de la ville. Selon le dernier bilan, arrêté samedi soir, le coronavirus a fait 56 morts en Chine, et près de 2.000 cas de contamination ont été recensés. (Se Young Lee; version française Jean Terzian)

