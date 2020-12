Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les premiers lots de vaccins dès lundi sur les sites américains de distribution Reuters • 12/12/2020 à 18:09









NEW YORK, 12 décembre (Reuters) - Les premiers lots de vaccins contre le COVID-19 arriveront lundi matin sur 145 sites à travers les Etats-Unis, a annoncé samedi à la presse le général Gus Perna. "Ne vous y trompez pas, la distribution a commencé", a ajouté l'officier, qui dirige l'opération Warp Speed, lancée pour accélérer la mise à disposition du vaccin. Les autorités sanitaires américaines avaient autorisé vendredi soir l'utilisation en urgence du vaccin de Pfizer PFE.N et BioNTech. (Carl O'Donnell, version française Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées PFIZER NYSE -1.50%