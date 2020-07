Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les habitants de Barcelone priés de rester chez eux Reuters • 17/07/2020 à 13:45









MADRID, 17 juillet (Reuters) - Les autorités catalanes ont exhorté vendredi les habitants de Barcelone à rester chez eux et à ne pas former de groupe de plus de dix personnes afin d'endiguer une résurgence du coronavirus, sans pour autant imposer un nouveau confinement. "Nous recommandons aux personnes de ne pas se déplacer si ce n'est absolument pas nécessaire", a déclaré la responsable de la Santé au sein de l'exécutif catalan, Alba Verges, lors d'une conférence de presse. "Il est très important de respecter ces mesures dès à présent, c'est le meilleur moyen d'éviter un confinement." Les habitants de Barcelone sont également invités à effectuer leurs achats en ligne et à réduire leurs activités sportives et culturelles. Les musées resteront cependant ouverts dans la capitale catalane, l'une des villes les plus visitées d'Europe. Le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus à Barcelone a triplé en une semaine, tandis que l'Espagne dans son ensemble a fait état jeudi de la plus forte hausse quotidienne des infections en plus de deux mois, avec 580 nouveaux cas enregistrés. L'Espagne est l'un des pays les plus touchés par l'épidémie en Europe, avec plus de 28.000 décès dus au COVID-19. Le confinement a été progressivement levé dans le pays depuis mai mais plus de 170 nouveaux foyers sont apparus depuis. (Inti Landauro; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

