Coronavirus-Les exportations US de masques et gants bloquées Reuters • 09/04/2020 à 04:56









WASHINGTON, 9 avril (Reuters) - Les Etats-Unis vont saisir les exportations de certains équipements de protection médicale le temps de déterminer si ces produits doivent être conservés dans le pays afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, ont annoncé mercredi deux agences fédérales américaines. Le service des douanes et de protection des frontières (CBP) a déclaré dans un communiqué publié conjointement avec l'agence fédérale de gestion des secours (FEMA) qu'il allait bloquer les exportations de respirateurs, masques chirurgicaux et gants chirurgicaux. La FEMA déterminera alors si ces équipements seront retournés aux Etats-Unis pour utilisation, achetés par le gouvernement américain ou exportés. Donald Trump a ordonné vendredi dernier à son administration d'utiliser tous les moyens légaux nécessaires pour conserver aux Etats-Unis les fournitures médicales très demandées à travers le monde face à l'épidémie, notamment les masques de type N95. Le président américain a pris cette décision alors que gouverneurs, maires et médecins dans le pays sonnent l'alerte depuis plusieurs semaines sur la pénurie de matériel de protection pour le personnel médical et les travailleurs en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. La firme américaine 3M MMM.N , l'un des principaux producteurs mondiaux de masques, avait indiqué lundi avoir trouvé un accord avec l'administration Trump pour lui permettre de continuer à livrer des masques au Canada et à des pays d'Amérique latine malgré les nouvelles restrictions. Elle avait dit craindre le cas contraire des "répercussions humanitaires". D'après un projet de régulation fédérale publié en ligne, les mesures de la FEMA permettant la saisie et la validation des exportations seront en vigueur à compter de vendredi et jusqu'au 10 août. (Ted Hesson; version française Jean Terzian)

Valeurs associées 3M NYSE +3.08%