Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les Etats-Unis franchissent les 300.000 morts, selon un décompte Reuters Reuters • 14/12/2020 à 20:27









14 décembre (Reuters) - Les Etats-Unis ont franchi lundi le seuil des 300.000 morts dus au nouveau coronavirus, selon un décompte de Reuters, le jour même où le pays, le plus durement touché au monde, a commencé sa campagne de vaccination contre le COVID-19. Les bilans quotidiens des contaminations et des décès aux Etats-Unis ont battu records sur records depuis le long week-end de Thanksgiving fin novembre, qui a favorisé les réunions familiales et les déplacements à travers le pays. Pour la deuxième fois, le nombre de morts en une seule journée a dépassé les 3.000 vendredi dernier. Il n'a fallu que 27 jours pour que le bilan passe de 250.000 à 300.000 morts, la progression la plus rapide depuis le début de l'épidémie. Certains modèles prédisent que le bilan pourrait atteindre 500.000 morts avant que la population américaine soit largement vaccinée, d'ici le printemps ou l'été. Les Etats-Unis ont récemment atteint les 16 millions de personnes contaminées, là aussi le bilan le plus lourd de tous les pays au monde. (Anurag Maan à Bangalore et Lisa Shumaker à Chicago version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.