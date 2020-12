Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le vaccin commencera à être administré dans les prochaines 24 heures-Trump Reuters • 12/12/2020 à 03:54









WASHINGTON, 12 décembre (Reuters) - Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi que les premières vaccinations contre le COVID-19 se dérouleraient aux Etats-Unis dans les prochaines vingt-quatre heures. La FDA américaine a autorisé vendredi l'utilisation en urgence du vaccin contre le COVID-19 élaboré par Pfizer PFE.N et BioNTech 22UAy.DE . (Eric Beech; version française Camille Raynaud)

