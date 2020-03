Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Royaume-Uni s'en sortira bien avec moins de 20.000 morts - NHS Reuters • 28/03/2020 à 23:10









LONDRES, 28 mars (Reuters) - Le Royaume-Uni s'en sortira bien s'il parvient à limiter le nombre de décès dus au coronavirus à moins de 20.000, a déclaré un haut responsable des autorités sanitaires britanniques, alors que le nombre de morts dans le pays a dépassé samedi le millier. "Si c'est moins de 20.000, (...), ce sera un bon résultat même si chaque décès est une tragédie, mais nous devons pas nous contenter de cela", a déclaré Stephen Powis, directeur médical de la branche anglaise du NHS (National Health Service), lors d'une conférence de presse à Downing Street. Il a exhorté les Britanniques à respecter les mesures de confinement visant à freiner la propagation du SARS-CoV-2. Le Royaume-Uni, qui comptait samedi matin 17.089 cas de coronavirus confirmés, parmi lesquels le Premier ministre Boris Johnson, et 1.019 cas mortels, se prépare à affronter une vague épidémique dans les prochains jours ou semaines. Des hôpitaux de campagne sont en cours d'installation à Londres, Birmingham, Manchester et Cardiff afin de renforcer les capacités sanitaires. (Estelle Shirbon, version française Jean-Stéphane Brosse)

