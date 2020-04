Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le réseau social ResearchGate lance une communauté COVID-19 Reuters • 06/04/2020 à 16:10









BERLIN, 6 avril (Reuters) - ResearchGate, réseau social destiné aux chercheurs et aux scientifiques, a lancé une nouvelle plateforme collaborative pour faciliter les échanges entre spécialistes du COVID-19 pour accélérer la lutte contre cette maladie respiratoire provoquée par le nouveau coronavirus apparu en décembre en Chine. Le site, développé en 10 jours et lancé en fin de semaine dernière, améliore la visibilité des articles, des pré-publications et des projets de recherches. Il propose aussi une fonction permettant de trouver des spécialistes dans des domaines particuliers afin de constituer des équipes internationales ou transdisciplinaires. "Nous avons 11.000 chercheurs sur le COVID-19 sur ResearchGate, il y a des effets potentiels de réseaux énormes entre ces scientifiques", a dit Ijad Madisch, fondateur et directeur général de cette start-up berlinoise parfois surnommée le "Facebook des scientifiques". La communauté virtuelle sur le COVID-19 propose des contributions, qui peuvent être classées par date, par nombre de consultations ou par recommandations, ainsi que des forums interactifs de questions-réponses pour débattre des sujets les plus discutés. Un système de modération sera bientôt mis en place, a dit Ijad Madisch. ResearchGate est notamment soutenue par Bill Gates, fondateur de Microsoft MSFT.O et par la banque d'investissement américaine Goldman Sachs GS.N . (Douglas Busvine version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

