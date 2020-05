Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le recours à l'hydroxychloroquine interdit en France Reuters • 27/05/2020 à 11:17









PARIS, 27 mai (Reuters) - L'utilisation en France de l'hydroxychloroquine dans le cadre du traitement des patients contaminés par le coronavirus et ayant développé la maladie COVID-19, autorisée par dérogation à l'hôpital depuis fin mars, est désormais interdite, selon un décret paru mercredi au Journal officiel. "Que ce soit en ville ou à l'hôpital, cette molécule ne doit pas être prescrite pour les patients atteints de COVID-19", précise dans un communiqué le ministère de la Santé, qui a suivi la recommandation du Haut conseil de santé publique (HCSP) émise au vu des conclusions d'une étude parue dans la revue médicale britannique à comité de lecture The Lancet. Le laboratoire français Sanofi SASY.PA , qui commercialise cette molécule sous le nom de Plaquenil, a déclaré à Reuters prendre acte de la décision du gouvernement français. (Myriam Rivet et Matthias Blamont, édité par Henri-Pierre André)

