Coronavirus-Le président algérien Tebboune se met en isolement

ALGER, 24 octobre (Reuters) - Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, âgé de 75 ans, a annoncé samedi sur Twitter s'être mis à l'isolement après avoir été en contact avec de hauts cadres de l'Etat présentant des symptômes du nouveau coronavirus. "Je vous assure, mes frères et sœurs, que je vais bien et que je suis en bonne santé et que je continue mon travail", a-t-il déclaré, affirmant avoir pris sa décision sur les conseils des médecins. L'Algérie a officiellement confirmé plus de 55.000 cas de d'infections au COVID-19 et près de 2.000 décès. (Lamine Chikhi; version française Matthieu Protard)

