Coronavirus-Le Portugal prolonge ses restrictions jusque mi-octobre

LISBONNE, 24 septembre (Reuters) - Le gouvernement portugais a prolongé jeudi jusque mi-octobre les restrictions de rassemblement et d'ouverture des commerces destinées à lutter contre l'épidémie due au nouveau coronavirus, alors que le pays est confronté, comme partout en Europe, à une hausse des nouveaux cas quotidiens de contamination. L'état d'urgence sanitaire en vigueur depuis le 15 septembre ne sera pas levé avant le 14 octobre. Les rassemblements continueront ainsi d'être limités à 10 personnes et les commerces devront fermer entre 20 heures et 23 heures au plus tard. Le gouvernement a aussi décidé de prolonger jusqu'à la fin de l'année l'interdiction des festivals et autres grands événements publics. "Le nombre (de cas) augmente depuis environ cinq semaines", a déclaré lors d'une conférence de presse la ministre de la Présidence Mariana Vieira da Silva, ajoutant que le gouvernement réévaluerait la situation dans deux semaines. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a classé jeudi le Portugal parmi les pays affichant une "tendance inquiétante" en termes d'infections, le risque restant toutefois modéré. (Catarina Demony Version française Juliette Portala)

