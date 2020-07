Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le port du masque obligatoire dans six villes en Mayenne Reuters • 16/07/2020 à 13:21









(Actualisé avec préfecture, contexte, annonce de Jean Castex) PARIS, 16 juillet (Reuters) - La préfecture de la Mayenne a rendu obligatoire dès ce jeudi le port du masque dans les lieux publics clos dans six villes du département, confronté à une résurgence de l'épidémie de coronavirus. L'obligation porte sur les communes de Bonchamps-lès-Laval, Changé, l'Huisserie, Louverné, Saint-Berthevin ainsi que la préfecture, Laval. Le département, qui a été classé en situation de "vulnérabilité élevée", affichait à la date de mercredi 382 cas d'infection au coronavirus, avec 15 hospitalisations, dont deux en réanimation, et 44 décès. Les autorités de santé locales évoquent une "accélération exponentielle" de l'épidémie en Mayenne. Durant les seuls 6 premiers jours de juillet, se sont produites autant d'infections nouvelles que durant les 50 jours précédents du 11 mai au 30 juin. "En Mayenne, la situation est problématique aujourd'hui, avec ce que l'on appelle une incidence, c'est-a-dire un taux de patients positifs par rapport à la population qui est supérieur à la moyenne nationale", a déclaré jeudi le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur France Inter. "C'est pourquoi nous avons demandé au préfet de Mayenne de mettre en place un certain nombre de mesures comme l'obligation du port de masque dans les lieux publics sans attendre la date du 1er août", a-t-il ajouté, évoquant également le renforcement massif des capacités de tests. Le président Emmanuel Macron avait annoncé mardi que le port du masque allait devenir obligatoire à partir du 1er août dans les lieux publics clos en France mais le Premier ministre, Jean Castex, a fait savoir jeudi que cette obligation entrerait finalement en vigueur dès la semaine prochaine. (Claude Chendjou et Blandine Hénault, édité par Gwénaëlle Barzic)

