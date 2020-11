Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le nombre de patients en baisse pour la troisième journée en France Reuters • 19/11/2020 à 18:57









(Actualisé avec citations) PARIS, 19 novembre (Reuters) - Le nombre de patients hospitalisés en raison du coronavirus est en baisse pour la troisième journée consécutive en France, tout comme celui des patients en réanimation, a annoncé jeudi le directeur général de la santé, Jérôme Salomon. Les hôpitaux comptent 32.345 patients atteints du COVID-19 dont 4.653 se trouvent en réanimation, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse. Le total s'élevait mercredi à 32.842, dont 4.775 en réanimation. Plus de plus de 2.200 malades ont été hospitalisés ces 24 dernières heures et 311 ont été admis en réanimation, a poursuivi Jérôme Salomon, parlant d'un "ralentissement de la circulation du virus", bien "le nombre de cas reste particulièrement élevé". "Le virus circule moins vite qu'avant la mise en place du confinement (...), mais la charge sanitaire reste élevée dans les hôpitaux", a lui aussi constaté le ministre de la Santé, qui s'exprimait à ses côtés. Olivier Véran avait auparavant indiqué que la santé mentale des Français "s'était significativement dégradée entre fin septembre et début novembre" en raison de l'épidémie. Depuis le début de l'épidémie, le bilan s'élève à 47.127 décès pour 2.086.288 cas, selon Jérôme Salomon. (Nidolas Delame et Jean-Philippe Lefief)

