Coronavirus-Le nombre de contaminations en Afrique va augmenter-directeur CDC

ADDIS ABEBA, 19 mars (Reuters) - Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus en Afrique va vraisemblablement augmenter dans les prochaines semaines car certaines personnes échappent aux programmes de détection, a prévenu jeudi le directeur du CDC (Centres de contrôle et de prévention des maladies) en Afrique. "Nous détectons des personnes mais nous en ratons également", a déclaré John Nkengasong. "La situation va empirer avant une amélioration, car à l'évidence des personnes n'ont pas été détectées." Si la propagation du virus en Afrique a été plus lente qu'en Asie ou en Europe, 34 pays africains ont cependant fait état au total de plus de 600 cas de contaminations. Dans le monde, on recense 220.000 cas d'infections et près de 9.000 morts, selon un décompte de Reuters. D'après John Nkengasong, les mesures de restrictions sur les voyages prises par de nombreux pays ne vont pas enrayer la propagation du virus mais seulement la ralentir. "Quiconque a suivi des pandémies au fil des ans sait que cela ne fonctionne pas", jugeant difficile d'empêcher la circulation des personnes. L'arrivée des tests produits par Abbott ABT.N , Roche Diagnostics ROG.S et Cepheid's GeneXpert devrait permettre de tester davantage de personnes. "Nous avons à présent trois sociétés qui produisent des tests disponibles dans le commerce", a déclaré John Nkengasong. "Nous avons reçu 2.000 tests de la Chine et nous les avons depuis expédiés aux pays qui nous soutiennent. Nous espérons recevoir 10.000 autres supplémentaires de la Chine, peut-être la semaine prochaine." (Giulia Paravicini; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

