Coronavirus-Le nombre de cas en Allemagne dépasse les 211.000

(Actualisé avec propos de la représentante des médecins allemands sur la "deuxième vague") BERLIN, 4 août (Reuters) - Le nombre de cas confirmés de contamination par le nouveau coronavirus en Allemagne a grimpé à 211.281, soit 879 cas de plus que la veille, selon les données rapportées mardi par l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses. Huit décès supplémentaires ont été signalés, d'après RKI, ce qui porte le total à 9.156 morts depuis le début de l'épidémie dans le pays. Dans une interview accordée au quotidien Augsburger Allgemeine, Susanne Johna, présidente du Marburger Bund, qui représente les professionnels de la santé, estime que l'Allemagne est déjà frappée par une deuxième vague épidémique. Les autorités allemandes, face à la reprise des nouvelles contaminations observées ces dernières semaines, ont déjà mis en garde la population contre tout relâchement dans le respect des mesures barrières et des règles de distanciation physique. "Nous sommes déjà dans une deuxième vague", souligne Susanne Johna, qui précise que cette reprise reste limitée mais souligne que le risque existe d'une remise en cause des réussites observées jusque-là en Allemagne dans la lutte contre le coronavirus. Depuis le début de la pandémie, la première puissance économique européenne s'en est mieux sortie que certains de ses grands partenaires européens comme la France et l'Italie. Susanne Johna ajoute que les hôpitaux allemands sont prêts à faire face à un nouvel afflux de patients en réanimation et augmentent même leurs capacités en déprogrammant des admissions pour d'autres types d'intervention. D'après des données publiques, l'Allemagne compte près de 21.000 lits en unités de soins intensifs, dont 12.200 sont actuellement libres. En date de lundi, le pays comptait 270 patients hospitalisés pour une infection Covid-19 en réanimation. A titre de comparaison, la France, qui comptait 5.000 lits en réanimation avant le début de la crise sanitaire, a porté sa capacité à 10.000 lits environ. Le bilan quotidien de la direction générale de la santé fait état lundi soir de 384 lits occupés en réanimation par des malades du Covid-19. (Caroline Copley version française Jean Terzian et Henri-Pierre André, édité par Myriam Rivet)

