Coronavirus-Le nombre d'hospitalisations continue de refluer en France

(Actualisé avec autres chiffres) PARIS, 1er décembre (Reuters) - Le nombre de patients hospitalisés en France pour une infection liée au COVID-19 est repassé mardi sous le seuil des 28.000, pour la première fois depuis le 4 novembre, à 27.639, montrent les chiffres https://dashboard.covid19.data.gouv.fr/vue-d-ensemble?location=FRA publiés par les autorités sanitaires. Dans les services de réanimation, où la baisse est continue depuis la mi-novembre, le nombre de patients traités s'élève à 3.605, soit 146 lits occupés de moins que lundi. La France a enregistré 8.083 nouveaux cas de contamination au coronavirus au cours des dernières 24 heures, soit moins de 10.000 cas pour le troisième jour consécutif, une première depuis la mi-septembre. Le nombre d'infections s'était établi lundi à 4.005, et dimanche à 9.784. Sur les sept derniers jours, la moyenne de nouvelles infections quotidiennes est inférieure à 11.000 pour la première fois depuis le 2 octobre, à 10.965, soit plus de quatre fois moins que le record de 54.440 atteint le 7 novembre. Le nombre total de cas diagnostiqués en France depuis le début de l'épidémie au printemps s'élève à 2.230.571. Au total, en prenant en compte les décès en 24 heures dans les hôpitaux et les décès depuis vendredi dans les Ehpad, 775 décès supplémentaires ont été dénombrés mardi, pour un total de 53.506 morts depuis le début de l'épidémie. Sur les sept derniers jours, la moyenne des décès supplémentaires en 24 heures est passée sous le seuil des 500, à 467, pour la première fois depuis plus de trois semaines. Lors de son allocution télévisée du 24 novembre, Emmanuel Macron a promis de lever le 15 décembre le confinement général instauré le 30 octobre dernier en France si le nombre quotidien de contaminations descend sous les 5.000 et le nombre de patients traités en réanimation s'établit entre 2.500 et 3.000. (Benoît Van Overstraeten, Henri-Pierre André, Jean-Stéphane Brosse)

