Coronavirus-Le Nigeria interdit les déplacements à Lagos et Abuja

LAGOS, 29 mars (Reuters) - Le président du Nigeria a ordonné dimanche une interdiction de déplacement pendant 14 jours à Abuja, la capitale, et à Lagos, la plus grande ville du pays, en raison de la pandémie de coronavirus. Cette interdiction entrera en vigueur lundi à 23h00 (22h00 GMT), a précisé Muhammadu Buhari dans une allocution télévisée. Elle concernera aussi l'Etat d'Ogun, voisin de Lagos. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec environ 200 millions d'habitants, compte officiellement 97 cas de contamination au coronavirus, essentiellement à Abuja et à Lagos, et un décès. (Alexis Akwagyiram, Libby George et Paul Carsten version française Bertrand Boucey)

