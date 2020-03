Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Louvre fermé, le personnel invoque un droit de retrait Reuters • 01/03/2020 à 16:45









(Actualisé avec communiqué du Louvre) PARIS, 1er mars (Reuters) - Le musée du Louvre est resté portes closes dimanche à Paris faute de personnel, une majorité d'agents ayant demandé à exercer leur droit de retrait en raison de l'épidémie de coronavirus. "Les personnels du musée se sont réunis au sujet de la situation sanitaire et des mesures de prévention du Covid-19 prises par le musée à la suite des instructions transmises par les autorités compétentes", a expliqué la direction du musée dans un communiqué. "Malgré ce temps d'échange avec la direction et le médecin de prévention, le musée du Louvre n'a pu ouvrir." Un CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) exceptionnel se tiendra lundi pour déterminer la suite du mouvement. Les autorités françaises ont annoncé samedi de nouvelles mesures de restriction pour freiner la propagation du nouveau coronavirus, dont l'annulation jusqu'à nouvel ordre dans l'Hexagone de tous les rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu confiné. "A ce stade, le musée du Louvre n'est pas visé par l'arrêté préfectoral en vigueur concernant les mesures d'interdiction de rassemblement dans les lieux confinés", a cependant précisé la direction du Louvre, qui conteste également l'utilisation du droit de retrait dans ces circonstances. "Le droit de retrait, dont il faut impérativement motiver l'objet, ne peut sur le principe viser qu'une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie grippale", a déclaré la direction. Cent cas de contamination au Covid-19 avaient été recensés en France samedi à 18h00, a déclaré le directeur général de la Santé Jérôme Salomon. Plusieurs événements ont été annulés dimanche comme le semi-marathon de Paris ou la dernière journée du Salon de l'agriculture. (Leigh Thomas et Jean-Stéphane Brosse)

