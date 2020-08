Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Japon va assouplir les mesures aux frontières pour les résidents-NHK Reuters • 21/08/2020 à 03:44









TOKYO, 21 août (Reuters) - Le Japon prévoit d'assouplir à compter du mois prochain les restrictions pour le retour de ressortissants étrangers disposant d'un visa de résident, a rapporté vendredi la télévision publique NHK, après un tollé sur l'impact émotionnel et économique des mesures sanitaires en vigueur. L'entrée dans le pays va de nouveau être autorisée aux détenteurs d'un titre de résident permanent et aux étudiants prenant part à un programme d'échange, à la condition que soient effectués un dépistage du coronavirus et un confinement de 14 jours - des mesures s'appliquant aux citoyens japonais de retour sur le territoire -, a indiqué NHK. Un représentant du ministère des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'y avait "pas encore de décision" sur un assouplissement des mesures aux frontières. Face à la crise sanitaire, le Japon a pris des mesures parmi les plus strictes au monde, interdisant l'entrée sur le territoire de ressortissants de plus de 140 pays, dont les détenteurs de visa longue durée, avec de rares exceptions seulement. (Chris Gallagher; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.