Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Japon prépare un plan de soutien représentant 10% de son PIB-Nikkei Reuters • 25/03/2020 à 10:47









TOKYO, 25 mars (Reuters) - Le gouvernement japonais réfléchit à un plan budgétaire de soutien à l'économie face aux conséquences de l'épidémie de coronavirus représentant environ 10% du produit intérieur brut (PIB) du Japon, rapporte mercredi le journal Nikkei. Ce plan, d'un montant de plus de 56.000 milliards de yens (463 milliards d'euros), prévoirait notamment des versements directs d'argent aux ménages japonais, précise le journal sans citer ses sources. (Leika Kihara version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.