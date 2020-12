Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le Canada autorise le vaccin de Pfizer et BioNTech Reuters • 09/12/2020 à 17:43









CORONAVIRUS: LE CANADA AUTORISE LE VACCIN DE PFIZER ET BIONTECH par Allison Martell TORONTO/OTTAWA (Reuters) - Le Canada a annoncé mercredi avoir autorisé l'usage du vaccin contre le COVID-19 mis au point par le laboratoire américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech. "Après un examen minutieux et indépendant des données, Santé Canada a jugé que ce vaccin répond aux exigences canadiennes d'innocuité, d'efficacité et de qualité", a déclaré Santé Canada dans un tweet. "Les premiers essais du vaccin s'adressent aux personnes âgées de 16 ans ou plus", ajoute l'agence sanitaire dans un communiqué. Pfizer Canada et BioNTech fourniront au gouvernement canadien au moins 20 millions de doses du vaccin d'ici la fin de 2021. (Allison Martell et Steve Scherer, version française Camille Raynaud, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées PFIZER NYSE -1.60%