Coronavirus: La zone euro réfléchit à des crédits du Mécanisme européen de stabilité

BRUXELLES, 24 mars (Reuters) - Les ministres des Finances et les banquiers centraux de la zone euro discuteront ce mardi en téléconférence de la possibilité pour les gouvernements de solliciter une ligne de crédit spécial auprès du Mécanisme européen de stabilité (MES), le fonds européen de gestion des crises financières et de sauvetage. Une telle décision, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus, serait susceptible d'ouvrir la voie à des rachats d'obligation sans limites, si nécessaire, de la part de la Banque centrale européenne. La téléconférence est programmée à 17h30 GMT. Des sources proches du dossier soulignent cependant qu'il n'est pas certain que des décisions pourront être prises à ce stade, et qu'il faudra peut-être attendre le nouveau sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-Sept programmé jeudi, le troisième en visioconférence après ceux des 10 et 17 mars. Dans la zone euro, les responsables redoutent que la récession qui s'annonce ne conduise les marchés financiers à réclamer des rendements élevés pour acheter des obligations souveraines, ce qui aurait pour effet d'augmenter le coût de la dette. Pour des pays déjà lourdement endettés comme l'Italie, ce serait une difficulté supplémentaire. L'idée sur la table consisterait donc à autoriser tous les Etats de la zone euro, ou la plupart d'entre eux, à solliciter à titre de précaution auprès du MES un crédit stand-by (désigné en anglais sous le titre d'Enhanced Conditions Credit Line - ECCL -, ou ligne de crédit assortie de conditions renforcées). Le Mécanisme européen de stabilité est doté d'une capacité de prêt intacte de 410 milliards d'euros. Dans ce cadre, les gouvernements ne puiseraient pas dans ce crédit mais le garderaient en réserve, une manoeuvre à même de maintenir les taux d'intérêt attachés à leurs emprunts d'Etat à des niveaux gérables puisque les marchés financiers sauraient que les Etats pourraient si nécessaire avoir accès par ce biais à un mode alternatif de financement à taux avantageux. TRADITIONNEL AFFRONTEMENT NORD-SUD Une ECCL préparerait aussi le terrain à des rachats illimités d'obligations par la BCE. La Banque centrale européenne est en effet autorisée à le faire pour tout pays bénéficiant d'une ligne de crédit de ce type depuis 2012, dans le cadre du programme OMT. Lancé en septembre 2012, ce programme d'opérations monétaires sur titres (OMT, Outright Monetary Transactions en anglais) permet à la BCE d'acheter directement des obligations émises par des Etats-membres de la zone euro. L'une des difficultés qui attend les décideurs européens sera de fixer les conditions qui permettront de recourir à cette option. Tout pays recourant à une ECCL (ligne de crédit assortie de conditions renforcées) se retrouverait en effet soumis à une analyse de la viabilité de sa dette par la Commission européenne. Des pays comme l'Italie, la Grèce et l'Espagne demandent à ce qu'il n'y ait pas de conditions. A l'inverse, l'Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas ou l'Autriche considèrent que serait inacceptaible. "Je ne me ferais pas d'illusion", observe un haut responsable de la zone euro interrogé sur la probabilité d'un accord dès mardi soir. "Les discussions se poursuivent mais comme d'habitude, les pays du sud et du nord de la zone euro ne sont pas encore alignés sur la meilleure manière de progresser." D'autres observent aussi que l'urgence à décider a reculé avec la décision de la BCE d'intervenir à hauteur de 750 milliards d'euros dans des rachats d'obligations et le fait que, pour l'instant, tous les pays de la zone euro arrivent encore à se financer à des taux très bas sur le marché obligataire. (Jan Strupczewski version française Henri-Pierre André, édité par ...)

