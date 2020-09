Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Suède s'inquiète de signes de reprise de l'épidémie Reuters • 24/09/2020 à 14:01









STOCKHOLM, 24 septembre (Reuters) - La Suède constate sur son territoire des signes inquiétants de reprise de l'épidémie de coronavirus, a déclaré jeudi le Premier ministre Stefan Lofven, qui n'a pas exclu l'instauration de nouvelles restrictions. "En Suède, la situation est comparativement plus stable (que dans le reste de l'Europe), mais nous observons également des signes d'augmentation du nombre d'infections dans certaines régions du pays", a dit Stefan Lofven. "C'est inquiétant. Cela exige que nous soyons plus vigilants." Le chef du gouvernement a exhorté les Suédois à respecter pleinement les mesures de distance sociale et d'hygiène. Contrairement au reste de l'Europe, la Suède n'a pas opté au printemps, lors de la première vague d'épidémie de Covid-19, pour un confinement total de la population. (Johan Ahlander et Simon Johnson; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

