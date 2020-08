Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La situation en France va "dans le mauvais sens" dit Castex Reuters • 11/08/2020 à 16:30









PARIS, 11 août (Reuters) - La situation liée à l'épidémie de coronavirus en France évolue "dans le mauvais sens", a déclaré mardi le Premier ministre, Jean Castex, en mettant en garde contre le risque d'une reprise de l'épidémie difficile à maîtriser. "Depuis deux semaines environ, la situation épidémiologique, que nous surveillons de très près, évolue en effet dans le mauvais sens", a-t-il dit lors d'une visite au centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault). "Je le dis aujourd'hui avec gravité: si nous ne réagissons pas collectivement, nous nous exposons à un risque élevé de reprise épidémique qui sera difficile à contrôler", a-t-il ajouté. (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

