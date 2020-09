Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Pologne envisage de nouvelles restrictions face à la hausse des infections Reuters • 25/09/2020 à 13:40









VARSOVIE, 25 septembre (Reuters) - La Pologne envisage de réimposer des mesures de restrictions après avoir signalé vendredi un nombre record de nouveaux cas de coronavirus pour la deuxième journée consécutive, dont une grande majorité dans la région de Mazovie située au centre du pays. Les autorités ont fait état de 1.587 nouvelles infections, soit le bilan quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie en mars. "C'est le résultat de notre retour à la normale (...) Nous n'excluons pas que ces chiffres continueront d'augmenter", a indiqué un porte-parole du ministère de la Santé. Il a ajouté que d'éventuelles restrictions seront annoncées la semaine prochaine mais a refusé de fournir plus de détails. La Pologne a d'abord réussi à contenir l'épidémie, mais une résurgence des cas a été observée cet été à la suite de la multiplication des voyages vers l'étranger et des mariages. La Pologne compte désormais 84.396 cas de coronavirus et 2.392 décès. (Agnieszka Barteczko, version française Laura Marchioro, édité par Blandine Hénault)

