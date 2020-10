Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La PM finlandaise quitte à son tour le sommet de l'UE par précaution Reuters • 16/10/2020 à 13:54









BRUXELLES, 16 octobre (Reuters) - La Première ministre finlandaise, Sanna Marin, a quitté à son tour le sommet européen pour éviter par mesure de précaution d'être à l'origine d'une éventuelle contamination par le coronavirus. Contrairement aux précédents sommets qui s'étaient tenus virtuellement, les dirigeants de l'Union européenne se sont réunis jeudi et vendredi à Bruxelles pour un sommet en présentiel, tout en respectant les distances de sécurités et en portant un masque. Sanna Marin a déclaré sur Twitter qu'elle avait demandé à la Suède de représenter la Finlande lors des négociations. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a quitté le sommet européen ce jeudi pour se mettre à l'isolement après qu'un membre de son entourage a été dépisté positif au coronavirus. Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, actuellement en quarantaine à Varsovie après avoir été en contact avec une personne testée positive au coronavirus, n'a pas pu prendre part au sommet européen et a demandé à la République Tchèque de représenter la Pologne. (Gabriela Baczynska, version française Laura Marchioro, édité par Jean-Michel Bélot)

