Coronavirus-La pandémie accélère en Afrique, selon l'OMS

GENEVE, 11 juin (Reuters) - La pandémie de COVID-19, est en train d'accélérer en Afrique, qui concentre pour l'instant seulement 3% du total mondial des cas de contamination par le nouveau coronavirus, a prévenu jeudi la directrice régionale pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Selon le Dr Matshidiso Rebecca Moeti, qui s'exprimait lors d'un point de presse au siège de l'OMS à Genève, la progression des cas en Afrique est principalement alimentée par dix pays, qui concentrent 75% des quelque 200.000 cas recensés sur le continent, et l'Afrique du Sud représente à elle seule plus du quart du bilan africain. Au total, la flambée épidémique en cours a fait 5.000 morts en Afrique. A l'échelle du monde, les bilans compilés par l'agence Reuters font état de quelque 7,4 millions de cas, dont 415.000 mortels. Les cas d'infection sont principalement concentrés dans les capitales et leurs agglomérations, où le virus est arrivé avec les voyageurs internationaux, mais de plus en plus de cas se développent en dehors des centre urbains, a-t-elle déclaré. "Nous pensons que la plupart des cas sévères et des décès sont effectivement recensés en Afrique", a souligné le Dr Matshidiso Rebecca Moeti. Pour l'heure, le principal défi auquel est confronté le continent africain dans la gestion de cette crise sanitaire reste "la disponibilité du matériel, en particuliers des tests de diagnostic". (Stephanie Nebehay, version française Myriam Rivet, édité par Henri-Pierre André)

