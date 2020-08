Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Nouvelle-Zélande reconfine Auckland après de nouveaux cas Reuters • 11/08/2020 à 12:36









WELLINGTON, 11 août (Reuters) - La Nouvelle-Zélande a annoncé mardi le reconfinement d'Auckland, la plus grande ville du pays, après la détection de quatre cas de contamination au nouveau coronavirus, les premiers depuis 102 jours. Quatre personnes d'une même famille habitant le sud d'Auckland ont été testés positifs au SARS-CoV-2, a déclaré la Première ministre, Jacinda Ardern. "C'est quelque chose à quoi nous étions préparés", a-t-elle dit lors d'une conférence de presse. "Nous avons passé 102 jours et il était facile d'avoir le sentiment que la Nouvelle-Zélande était sortie d'affaire. Aucun pays n'a passé autant de temps sans constater une résurgence. Et parce que nous étions les seuls, nous devions anticiper." Par mesure de précaution, a-t-elle ajouté, les habitants d'Auckland, placée en alerte de niveau 3, devront rester chez eux de mercredi midi à vendredi et les rassemblements de plus de dix personnes seront à nouveau interdits. Tout déplacement à Auckland sera également prohibé, sauf pour les résidents de la ville. Le reste de la Nouvelle-Zélande sera soumis, pour trois jours également, à une alerte de niveau 2, ce qui signifie que les mesures de distanciation sociale devront être à nouveau appliquées. Jacinda Ardern a appelé la population à ne pas se précipiter dans les grandes surfaces pour faire des stocks. (Praveen Menon; version française Jean-Stéphane Brosse)

