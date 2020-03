Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: La justice US enquête sur des transactions financières d'élus, rapporte CNN Reuters • 30/03/2020 à 08:21









CORONAVIRUS: LA JUSTICE US ENQUÊTE SUR DES TRANSACTIONS FINANCIÈRES D'ÉLUS, RAPPORTE CNN (Reuters) - Le département américain de la Justice (DoJ) a commencé à enquêter sur une série de transactions financières réalisées par des parlementaires après des briefings sur la pandémie de nouveau coronavirus et survenues avant la sévère chute des marchés déclenchée par cette crise sanitaire, a rapporté CNN dimanche en citant deux sources au fait du dossier. Selon la chaîne d'informations, l'enquête, menée en coordination avec la Securities and Exchange Commission (l'autorité en charge des marchés financiers), en est encore au stade préliminaire. Le FBI a déja contacté au moins un élu, le sénateur républicain de Caroline du Nord Richard Burr, afin d'obtenir des renseignements sur ces transactions, a indiqué CNN en citant une de ses sources. Plusieurs médias ont évoqué il y a une dizaine de jours des ventes de titres effectuées par plusieurs sénateurs à la suite d'un briefing sur les risques de la pandémie en cours, et Richard Burr a alors précisé qu'il fondait ses décisions d'opérations boursières uniquement en fonction des informations de presse. Sollicités par Reuters pour un commentaire, ni le Département de la Justice et ni le porte-parole de Richard Burr n'ont répondu dans l'immédiat. (Subrat Patnaik à Bengalore ; version française Myriam Rivet, édité par)

