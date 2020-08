Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Hongrie va fermer ses frontières aux étrangers Reuters • 28/08/2020 à 19:28









BUDAPEST, 28 août (Reuters) - La Hongrie fermera ses frontières à tous les étrangers à partir du 1er septembre et les Hongrois de retour de l'étranger devront se plier à une période d'isolement afin de freiner la hausse des cas d'infection par le nouveau coronavirus, a annoncé vendredi le chef de cabinet du Premier ministre Viktor Orban. Gergely Gulyas a précisé que les ressortissants hongrois devraient s'isoler 14 jours et ne pourraient sortir d'isolement qu'à la condition de fournir deux tests négatifs. Les seules exceptions à la fermeture des frontières aux étrangers concerneront les convois militaires ou humanitaires en transit, ainsi que les voyages d'affaires et les déplacements diplomatiques. "Le nombre d'infections a augmenté (...) et la plupart d'entre elles proviennent de l'étranger", a dit Gergely Gulyas. Il a ajouté que les nouvelles restrictions visaient à permettre le bon déroulement de la rentrée scolaire, qui aura lieu la semaine prochaine, ainsi qu'à protéger la population et l'économie. Budapest a enregistré vendredi 132 nouveaux cas d'infection, le chiffre quotidien le plus élevé depuis le pic de l'épidémie. La Hongrie compte au total 5.511 cas et 614 décès. (Marc Angrand)

