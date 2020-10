Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La course cycliste Paris-Roubaix annulée Reuters • 09/10/2020 à 11:29









PARIS, 9 octobre - La course cycliste Paris-Roubaix qui devait avoir lieu le 25 octobre est annulée, ont annoncé vendredi les organisateurs au lendemain du placement de la métropole de Lille en état d'alerte maximale face à l'épidémie due au nouveau coronavirus. La "Reine des classiques", réputée pour ses secteurs pavés, a traditionnellement lieu en avril mais elle avait été reportée en raison de la crise sanitaire, alors que la France était en plein confinement. Il n'y aura donc pas d'édition 2020 et la prochaine est programmée le 11 avril 2021. "A la demande du préfet du Nord, préfet des Hauts-de-France et suite à l'annonce hier d'Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, plaçant la Métropole Européenne de Lille (MEL) en alerte maximale, la 118e édition de Paris-Roubaix et la 1ère édition de Paris-Roubaix Femmes qui devaient se dérouler le 25 octobre prochain, ne seront pas organisées", déclare Amaury Sport Organisation (ASO). (Rédaction de Paris)

