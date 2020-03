Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Corée du Sud rapporte 600 nouveaux cas d'infection Reuters • 03/03/2020 à 06:41









(Actualisé avec précisions; production photo/TV à disposition) SEOUL, 3 mars (Reuters) - La Corée du Sud a recensé 600 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus, ce qui porte à 4.812 le nombre de personnes infectées dans le pays depuis que l'épidémie s'est déclarée en décembre en Chine continentale, ont déclaré mardi les autorités sanitaires locales. Dans son point quotidien, le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a également fait état de trois décès supplémentaires. Trente-quatre personnes sont mortes dans le pays à cause du virus, a-t-il précisé. Il s'agit du plus important foyer de contamination hors de Chine continentale. La plupart des cas ont été recensés à Daegu, ville du sud-est du pays où se trouve une antenne de la secte religieuse au coeur de l'épidémie. Le fondateur et dirigeant de la secte Shincheonji, Lee Man-hee, a qualifié lundi l'épidémie du nouveau coronavirus de "calamité" et a demandé pardon pour sa propagation, tout en refusant de se soumettre à un test de dépistage. Les autorités sanitaires sud-coréennes ont alors contraint Lee Man-hee à se soumettre à un test. Un représentant de la province de Gyeonggi, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a indiqué que le test s'était révélé négatif. Une membre de l'antenne de la secte à Daegu, connue sous le nom de "patient 31", a été le premier d'une série de cas d'infection signalés dans le pays ces dernières semaines. Le rôle présumé de la secte dans cette épidémie a provoqué la colère de l'opinion publique. (Sangmi Cha et Ju-min Park; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.