Coronavirus-La Chine fait état de 1.367 cas asymptomatiques

PEKIN, 1er avril (Reuters) - Les autorités sanitaires chinoises ont rapporté mercredi pour la première fois le nombre de patients infectés par le coronavirus ne présentant aucun symptôme du Covid-19, suite aux consignes en ce sens du gouvernement destinées à dissiper les craintes sur de possibles cas dissimulés en Chine continentale. Jusqu'à présent, le nombre de cas asymptomatiques du coronavirus était recensé mais gardé confidentiel. La Commission nationale de la santé n'en faisait aucune mention dans le bilan annoncé quotidiennement. Citant des documents officiels non publiés, le journal South China Morning Post a récemment rapporté que le nombre de cas asymptomatiques s'élevait à plus de 40.000. Selon les données communiquées mercredi par les autorités sanitaires, 1.367 patients asymptomatiques (130 nouveaux cas) étaient en observation mardi en Chine continentale. Trente-six nouveaux cas de contamination, contre 48 la veille, ont été confirmés et sept décès supplémentaires ont été signalés dans le pays, a indiqué la Commission nationale de la santé. Le bilan de la pandémie en Chine continentale s'élève ainsi à 81.554 cas d'infection et 3.312 décès, a-t-elle précisé. Parmi les cas de contamination, 806 sont des cas importés. (Gabriel Crossley; version française Jean Terzian et Nicolas Delame)

