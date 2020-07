Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Californie en passe de devenir l'Etat le plus touché aux USA devant New York Reuters • 21/07/2020 à 23:01









21 juillet (Reuters) - La Californie est devenue mardi le deuxième Etat américain à franchir les 400.000 cas de contamination au nouveau coronavirus, selon un décompte de Reuters à partir des données des comtés. Etat le plus peuplé des Etats-Unis, la Californie compte désormais 400.166 cas de contamination alors que New York, épicentre initial de l'épidémie dans le pays, en recense environ 412.800. La coronavirus se propage toutefois nettement plus vite en Californie, qui devrait ainsi bientôt dépasser l'Etat de New York. La Californie affiche une moyenne de 8.300 nouveaux cas par jour en juillet contre 700 à New York. (Anurag Maan et Shaina Ahluwalia à Bangalore et Sharon Bernstein à Sacramento, Californie version française Bertrand Boucey)

