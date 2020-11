Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'UE va signer un contrat avec Pfizer pour son vaccin Reuters • 10/11/2020 à 16:44









BRUXELLES, 10 novembre (Reuters) - La Commission européenne donnera mercredi son feu vert à la signature d'un contrat avec Pfizer PFE.N et de son partenaire BioNTech BNTX.O 22UAy.F en vue de l'achat de plusieurs centaines de millions de doses du vaccin qu'ils sont en train de mettre au point, a déclaré mardi sa présidente. "Demain, nous autoriserons un contrat pour un maximum de 300 millions de doses du vaccin développé par la société allemande BioNTech et Pfizer", écrit Ursula von der Leyen dans un communiqué. Les deux laboratoires ont annoncé lundi, à l'issue d'un essai clinique à grande échelle, que leur candidat-vaccin contre le COVID-19 était efficace à 90%. (Jan Strupczewski et Marine Strauss; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées BIONTECH SP ADS NASDAQ +3.48% PFIZER NYSE -0.98%