Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: L'UE table sur le 23 décembre pour l'homologation du vaccin de Pfizer Reuters • 15/12/2020 à 14:04









CORONAVIRUS: L'UE TABLE SUR LE 23 DÉCEMBRE POUR L'HOMOLOGATION DU VACCIN DE PFIZER BERLIN (Reuters) - La Commission européenne a informé le gouvernement allemand qu'elle table désormais sur le 23 décembre pour l'homologation du vaccin contre le COVID-19 de Pfizer et BioNTech, a-t-on appris mardi de source gouvernementale à Berlin. "La Commission européenne a confirmé au gouvernement allemand que le 23 décembre est la nouvelle date cible pour une décision", a-t-on déclaré. L'approbation de l'Agence européenne des médicaments est nécessaire pour que la vaccination puisse débuter dans les Etats-membres. (Andreas Rinke, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées PFIZER NYSE -4.55%