CORONAVIRUS: L'UE PRÉCOMMANDE 300 MILLIONS DE VACCINS À ASTRAZENECA BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a annoncé jeudi la signature, au nom des Etats membres, d'un contrat avec le laboratoire britannique AstraZeneca qui prévoit la livraison d'au moins 300 millions de doses de son candidat vaccin contre le COVID-19. Un accord de principe avait été conclu à la mi-août. Il s'agit du premier contrat signé par l'UE avec un fabricant de vaccins contre le COVID-19. Il prévoit une option d'achat de 100 millions de doses supplémentaires à répartir suivant la population de chacun des Etats membres. (Francesco Guarascio, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.40%