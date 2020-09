Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: L'UE négocie une commande de 300 millions de vaccins à BioNTech-Pfizer Reuters • 09/09/2020 à 14:47









CORONAVIRUS: L'UE NÉGOCIE UNE COMMANDE DE 300 MILLIONS DE VACCINS À BIONTECH-PFIZER par Philip Blenkinsop BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a annoncé mercredi entamer la dernière phase des discussions avec les groupes allemand et américain BioNTech et Pfizer, qui se sont alliés pour mettre au point un vaccin contre le nouveau coronavirus, afin de leur acheter jusqu'à 300 millions de doses. C'est le sixième contrat de ce type négocié ou bouclé entre l'exécutif européen et des laboratoires pharmaceutiques. Le projet avec BioNTech et Pfizer porte sur la fourniture, dans un premier temps, de 200 millions de doses avec une option d'achat sur 100 millions de doses supplémentaires, a précisé la Commission européenne. Les deux groupes travaillent sur vaccin candidat à base d'ARN messager (ARNm), une molécule permettant au corps humain de créer des protéines virales qui vont déclencher une réponse immunitaire. La Commission européenne a annoncé le mois dernier la signature, au nom des Etats membres, d'un contrat avec le laboratoire britannique AstraZeneca qui prévoit la livraison d'au moins 300 millions de doses de son candidat vaccin contre le COVID-19. Elle a également bouclé des discussions exploratoires avec Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac et Moderna pour disposer de leurs vaccins dès leur mise au point. (version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

