Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Italie va instaurer un couvre-feu mais pas de confinement Reuters • 02/11/2020 à 13:10









ROME, 2 novembre (Reuters) - L'Italie va devoir durcir ses restrictions de déplacement pour freiner la propagation du nouveau coronavirus, sans aller toutefois jusqu'à un nouveau confinement national de la population, a annoncé lundi Giuseppe Conte. S'exprimant devant la Chambre des députés, le président du Conseil a déclaré que l'évolution de l'épidémie était "très préoccupante" et que les services de réanimation de 15 des 20 régions du pays seraient débordés d'ici un mois sans nouvelles mesures. Il a annoncé que l'Italie allait être divisée en trois zones en fonction de leur situation sanitaire. Les entrées et sorties des régions les plus touchées vont être limitées aux motifs professionnels, universitaires, sanitaires ou de première nécessité. Au plan national, un couvre-feu nocturne va être imposé - quelques régions l'appliquent déjà - et le gouvernement pourra décider la fermeture des centres commerciaux le week-end. (Angelo Amante version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.