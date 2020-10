Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Italie envisage de généraliser le port du masque à l'extérieur Reuters • 06/10/2020 à 11:02









ROME, 6 octobre (Reuters) - Le gouvernement de Giuseppe Conte envisage de rendre le port du masque obligatoire à l'extérieur dans toute l'Italie pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, a déclaré mardi le ministre de la Santé Roberto Speranza. "Nous travaillons sur une proposition visant à rendre le port du masque obligatoire au niveau national", a-t-il dit lors d'une audition parlementaire. Lourdement frappée au printemps par la pandémie, l'Italie voit augmenter ces dernières semaines le nombre de cas de contamination au SARS-CoV-2, même si le taux d'infection y reste bien inférieur à d'autres grands pays d'Europe comme la France, l'Espagne ou le Royaume-Uni. (Angelo Amante, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

